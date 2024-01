Adexa kritisiert Lauterbachs Eckpunktepapier

Die Apothekenteams würden mit „kleinen Vertröstungen weiter heruntergewirtschaftet, bis auch die letzten engagierten PTA, PKA und angestellten Apothekerinnen und Apotheker in andere Arbeitsbereiche abgewandert sind.“ Andreas May, Bundesvorstand der Apothekengewerkschaft Adexa, positionierte sich am vergangenen Montag in einem Kommentar zum Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums (BMG) klar gegen die von Karl Lauterbach (SPD) am 20. Dezember 2023 vorgestellten Pläne zur Apothekenreform.