Pflanzenschutzmittel in Glühwein sind nicht das Problem

Bei den in den Glühweinen berichteten Spurengehalten an Pestiziden wäre laut BfR ein Konsum von mindestens mehreren hundert Litern Glühwein am Tag nötig, um in den Bereich einer gesundheitlich relevanten Rückstandaufnahme zu kommen. Der Alkohol würde also bereits lange vorher seine negativen Effekte entfalten: „Alkohol hat neben seiner akuten Wirkung auf das Nervensystem auch potenziell krebserzeugende und entwicklungstoxische Eigenschaften, hinter denen Risiken durch andere Substanzen im Glühwein deutlich zurücktreten.“