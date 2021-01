Welcher Lippenpflegestift ist der beste?

Allerdings ist das BfR bei Lippenpflege vorsichtiger, da hier neben der dermalen auch die orale Aufnahme eine Rolle spielt. Aus diesem Grund sollten nur Lippenpflegestifte verwendet werden, für deren Mineralölbestandteile die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) maximale Werte für eine akzeptable tägliche Aufnahmemenge (Acceptable daily Intake, ADI) definiert hat, findet das BfR (Näheres dazu am Ende des Artikels in: „Was sagt das BfR zu MOAH?“). Oder eben gleich Lippenpflege ohne Mineralölbestandteile. In der Tat soll – wer regelmäßig Lippenpflege nutzt – jährlich etwa 20 g Lippenpflege verschlucken können, meint Ökotest. Das sind vier ganze Pflegestifte.

Favorit von Ökotest: Dr. Hauschka Lippengold

Frei von MOSH und MOAH, erhalten somit unter anderem Dr. Hauschka Lippengold, Weleda Everon Lippenpflege und Alterra Lippenpflege von Rossmann die Bestnote (vollständige Testergebnisse gibt es bei Ökotest), wobei Dr. Hauschka der einzige Stift ist, bei dem Ökotest keine zusätzlichen Mängel findet. Denn: Hersteller Wala verzichtet als einziger darauf, den Stift in einen Umkarton aus Pappe zu stecken – unnötig, da die Lippenstifte ja nicht aus Glas seien, findet Ökotest. Dass es für Alverde von dm nur ein „befriedigend“ reicht, liegt an dem enthaltenen Duftstoff Isoeugenol, der laut Ökotest „ein besonders potentes Allergen“ ist. Der Informationsverband Dermatologischer Kliniken (IVDK) beschreibt Isoeugenol als „problematischen Duftstoff“.