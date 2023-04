Geringer Alkoholkonsum – reduziert dieser die Mortalität oder nicht?

Mitnichten, schreiben die Forschenden weiter. Denn wenn sie verschiedene Verzerrungsfaktoren in ihre Berechnung miteinbezogen, verschwanden diese scheinbaren Vorteile. Das relative Risiko in den Gruppen der gelegentlich und wenig Trinkenden lag zwar immer noch unter 1, war aber in beiden Fällen nicht mehr signifikant verringert (RR 0,96 und 0,93). Für die Gruppen mit mittlerem bis sehr hohem Alkoholkonsum war das relative Mortalitätsrisiko erhöht (RR 1,05; 1,19 und 1,35).

Zu den berücksichtigten verzerrenden Faktoren gehörten unter anderem das Alter der Teilnehmenden, die Nachverfolgungsdauer, der Raucherstatus und der „Abstinenz-Bias“. Hiermit bezeichnen die Studienautor:innen die Tatsache, dass bei 86 der 107 Studien in der als abstinent bezeichneten Gruppe auch solche Teilnehmenden zu finden waren, die gelegentlich Alkohol konsumieren oder aber die früher Alkohol getrunken hätten. Weiterhin hätten Menschen, die nie Alkohol tränken, oft gesundheitliche Gründe hierfür, beispielsweise Vorerkrankungen und seien daher als Vergleichsgruppe problematisch.

Zusammenfassend schreiben die Autor:innen: