Im Dezember 2020 hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) Ethylenoxid-Rückstände in Sesamsamen gesundheitlich bewertet. Demnach gilt in der EU ein vollständiges Anwendungsverbot für Ethylenoxid in Pflanzenschutzmitteln. In Biozidprodukten sei der Wirkstoff zur Desinfektion erlaubt, allerdings ohne Lebensmittelkontakt. Neuere Analysen der Überwachungsbehörden der Länder hätten gezeigt, dass in den untersuchten Proben Ethylenoxid praktisch vollständig in 2-Chlorethanol umgewandelt wurde.

Auch für 2-Chlorethanol gebe es Hinweise aus Tierstudien auf eine erbgutverändernde Wirkung und die vorliegenden Informationen reichten nicht aus, um eine krebserzeugende Wirkung mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. (dm)