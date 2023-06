Medikationsplan-Aktualisierung künftig automatisiert aus Dispensierdaten

So soll der elektronische Medikationsplan nicht in eine eigenständige Online-Anwendung, die in der Telematikinfrastruktur parallel zur elektronischen Patientenakte geführt wird, überführt werden. Er soll Teil der ePA werden. So sollen bei der Erstellung Verordnungsdaten und Dispensierinformationen, soweit diese in der ePA gespeichert sind, berücksichtigt werden. Um die Aufwände für Arztpraxen und Apotheken zu reduzieren, soll der elektronische Medikationsplan soweit wie möglich aus der jeweiligen Software mit Daten der elektronischen Patientenakte zu vorliegenden Arzneimittelverordnungen beziehungsweise den auf der Grundlage eingelöster Arzneimittelverordnungen erzeugten Dispensierinformationen automatisiert (vor-)befüllt werden.

Hausaufgaben für die KBV

Deswegen hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die für die Felder auf einer Verordnung zuständig ist, den Auftrag, die Basis für die automatisierte Übermittlung von Verordnungsdaten und Dispensierinformation in die elektronische Patientenakte zu schaffen. Plan ist es, eine historisierte Liste aller verordneten beziehungsweise eingelösten Arzneimittel (Medikationsliste) zu haben. Diese soll nicht nur die Grundlage für ein digital gestütztes Medikationsmanagement liefern, sondern auch für die Erstellung und weitere Aktualisierung des eMP. Aktuell könnten die Dosierungsinformationen der elektronischen E-Rezepte nicht automatisiert in Medikationspläne fließen, weil die Daten unterschiedliche Spezifikationen haben. .

Die Apotheken oder Arztpraxen sollen im eMP nur noch Dinge ergänzen müssen, die sich nicht aus den Informationen zu Verordnungsdaten oder den Dispensierinformationen ergeben; das können zum Beispiel patientenverständliche Informationen zu weiteren Anwendungshinweisen oder auch die patientenverständliche Dokumentation der Indikation des jeweiligen Arzneimittels sein. Zudem sollen Versicherte Hinweise zu ihrer Medikation, zum Beispiel zu Nebenwirkungen in einem speziellen Feld des eMP gesondert dokumentieren und so ihren Ärzt:innen und Apotheker:innen mitteilen können. Auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel sollen auf Wunsch der Versicherten in die ePA sowie den Medikationsplan aufgenommen werden können.

Apotheken müssen eMP aktualisieren auch ohne expliziten Patientenwunsch

Laut dem vorliegenden Entwurf sollen Apotheker:innen künftig verpflichtet sein, bei der Abgabe von Arzneimittel den Medikationsplan zu aktualisieren und die Verordnungsdaten und Dispensierinformationen bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, soweit erforderlich, zu ergänzen Einzige Ausnahme: Die betreffende Person hat dem Zugriff der Apotheker:innen auf die elektronische Patientenakte widersprochen.