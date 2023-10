E-Rezept per KIM nach Holland: DocMorris „informiert“ Ärzte

Die Hoffnungen der Versender in das E-Rezept sind groß. Damit sie sich auch erfüllen, sorgt DocMorris schon mal vor, dass die E-Rezepte auch wirklich in Holland landen – mit einem freundlichen Hinweis an Arztpraxen, dass es die Möglichkeit gebe, den Token per KIM direkt an DocMorris zu übermitteln – natürlich nur, wenn die Patient:innen dies wünschen.