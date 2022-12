Der Bundesrat hat am heutigen Freitag das „Gesetz zur Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus sowie zur Anpassung weiterer Regelungen im Krankenhauswesen und in der Digitalisierung“ (Krankenhauspflegeentlastungsgesetz) beschlossen. 32 Änderungsanträge wurden gegenüber dem Regierungsentwurf noch aufgenommen. Das Gesetz zielt in erster Linie auf Entlastungen im Klinikbereich ab. Sie standen auch im Mittelpunkt der heutigen Bundestagsdebatte.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zeigte sich überzeugt: „Mit dem ersten Krankenhausgesetz setzen wir wichtige Signale. Nicht mehr ökonomischer Zwang, sondern medizinische Notwendigkeit soll künftig in den Kliniken über die Behandlung entscheiden. Kinderkliniken und Geburtshilfestationen werden zuerst entlastet. Patientinnen und Patienten sollen sich darauf verlassen können, dass sie zu jeder Zeit durch qualifiziertes Personal behandelt und betreut werden und dass sie nur im Krankenhaus übernachten müssen, wenn es wirklich nötig ist. Behandlungen sollen auch im Krankenhaus vermehrt ambulant gemacht werden können. Das entlastet die Pflege und verhindert Komplikationen.“

Das Gesetz enthält aber auch Regelungen, die den digitalen Anwendungen im Bereich der medizinischen und pflegerischen Versorgung Vorschub leisten sollen. Insbesondere gehe es darum, die Nutzerfreundlichkeit zu stärken und die Verbreitung zu erhöhen, erklärt das Bundesgesundheitsministerium in einer Pressemitteilung. Unter anderem sollen die Krankenkassen dafür sorgen, dass ihre Versicherten schneller und unkomplizierter Zugang zur elektronischen Patientenakte erhalten.