Neue Fortbildung zu „Klima, Umwelt und Gesundheit“

Die Fortbildung gliedert sich laut Mitteilung der ABDA in drei Module und umfasst zehn Fortbildungsstunden. Das erste Modul beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit, zum Beispiel durch vermehrte Hitzewellen oder Luftschadstoffe. Über die Möglichkeiten, in der Apotheke möglichst nachhaltig und ressourcensparend zu arbeiten, geht es im zweiten Modul. Schwerpunkt des dritten Moduls ist das Zusammenspiel zwischen Arzneimitteln und Umwelt, beispielsweise die Auswirkungen von Arzneimittelrückständen in der Umwelt oder welche Arzneimittel klimakritisch sind.

Es geht also nicht nur darum, den Patientinnen und Patienten Hilfestellungen zu bieten. Es gilt, auch die eigene Nachhaltigkeit im Blick zu behalten. Die ABDA weist darauf hin, dass das gesamte Gesundheitswesen, zu dem auch Apotheken zählen, für rund fünf Prozent der nationalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Zudem können durch die Anwendung und Entsorgung von Arzneimitteln durch die Patientinnen und Patienten schädliche Stoffe in die Umwelt eingetragen werden.