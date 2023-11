Gesundheit – ein Thema für die Weltklimakonferenz

Dreizehn Tage lang, vom 30. November bis zum 12. Dezember, treffen sich Delegierte der 198 Vertragsparteien zur 28. UN-Klimakonferenz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Darunter sollen laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO in diesem Jahr auch so viele Gesundheitsminister wie nie zuvor bei einer Weltklimakonferenz sein – ein günstiger Zeitpunkt also, die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels und deren Vermeidung zentral auf der Agenda zu platzieren.

„Die Verhandler müssen dringend verstehen, dass der Klimawandel eine direkte Bedrohung für die globale Gesundheit ist und nicht länger ignoriert oder heruntergespielt werden kann“, teilte die WHO am Montag in Genf mit.