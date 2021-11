Welchen Beitrag kann eine nachhaltige Apotheke leisten? (Podcast)

Dabei ist der CO 2 -Ausstoß einer einzelnen Apotheke im Vergleich zu den jährlichen Emissionen in ganz Deutschland verschwindend gering. Wie soll also eine Offizin etwas an der Erderwärmung, einem globalen Thema, ändern?

Luhmann betont: Apotheken können in der Tat einen wichtigen Beitrag leisten. Denn ihre Stärke liegt in der Reichweite – Apothekenpersonal kommt in Deutschland täglich in Kontakt mit 3,3 Millionen Patient:innen. Dabei genießt es Umfragen zufolge in der Bevölkerung das höchste Vertrauen unter allen Akteuren im Gesundheitswesen.