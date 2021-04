Neue Fördermaßnahme verbindet Klima- und Gesundheitsforschung

Die Fördermaßnahme knüpfe an laufende Forschungsaktivitäten des BMBF an, die bereits darauf ausgerichtet seien, Städte und Regionen an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen und sich besser gegen diese zu wappnen. Zudem leiste die neue Förderrichtlinie „Nachwuchsgruppen Globaler Wandel: Klima, Umwelt und Gesundheit“ wichtige Beiträge zur „Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ sowie zur „Strategie der Bundesregierung zur globalen Gesundheit“.