Interaktive Vorlesung „Nachhaltige Pharmazie“ stößt auf Resonanz

An der Universität Freiburg forscht Professor Michael Müller gemeinsam mit Karina Witte an biokatalytischen Methoden und damit auf einem Gebiet, das auch die Belastung der Umwelt durch Arzneimittel thematisiert. Auf Initiative Wittes nutzten sie die Möglichkeit der rotierenden Spezialvorlesung an der Universität Freiburg, um Nachhaltigkeit im pharmazeutischen Sinne in die Lehre zu integrieren. Durch das Angebot von Spezialvorlesungen erhalten die Studierenden die Möglichkeit sich modernen Forschungsfeldern zu nähern. Die Spezialvorlesung geht im nächsten Semester an ein anderes Forschungsgebiet der Pharmazeutischen Chemie. Und nicht nur in Zeiten der Pandemie ist es schwierig, in einem vollen Studium wie der Pharmazie zusätzliche Kapazitäten in der Lehre binden zu können. Trotzdem hofft Witte, nach dem Erfolg mit der Veranstaltung „Nachhaltige Pharmazie“ eine Lösung zu finden, um das Thema langfristig in der Lehre integrieren zu können.

Witte möchte auch die Pharmacists for Future unterstützen. Diese trafen sich erstmals am 2. Februar über die Online-Plattform Zoom. Die Gruppierung lehnt sich den Forderungen der Fridays for Future-Bewegung an und beschäftigt sich mit Fragen der Nachhaltigkeit, die speziell für Apotheker:innen relevant sind. Unter anderem wollen sie Umweltaspekte flächendeckend in die Ausbildung integrieren und Bildungsangebote sowohl während als auch nach dem Studium schaffen.