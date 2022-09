Was wurde aus den DAT-Anträgen von 2021?

Über den Antrag, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Arzneimittelversorgung und die Gesundheit als Thema in die Aus-, Fort- und Weiterbildung aufzunehmen, soll bei der Mitgliederversammlung im Dezember entschieden werden. Dies gilt auch für den Antrag, die psychosoziale Kompetenz aller Apothekerinnen und Apotheker zu stärken. In diesem Antrag geht es darum, in der Apotheke psychosoziale Problem der Patienten erkennen und angemessen darauf reagieren zu können. Offenbar sieht die ABDA bei diesen beiden Anträgen noch Bearbeitungsbedarf. Aus dem Bericht geht allerdings nicht hervor, was an diesen Anträgen bis Dezember geklärt werden soll.