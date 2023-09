Pharmacists for Future rufen zum Klimastreik auf

Das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas sind zentrale Treiber der Erderwärmung. Doch das Wissen führt in der Praxis noch viel zu wenig zu Veränderungen. Die Gewinne der Energieunternehmen sind enorm, subventioniert werden die fossilen Brennstoffe zudem. Und so steigen die Treibhausgasemissionen weiter.

Daher ruft Fridays for Future an der Seite zahlreicher weiterer lokaler wie bundesweiter Organisationen zum Globalen Klimastreik am 15. September auf. Auch aus dem Gesundheitssektor gibt es eine Reihe aktive Unterstützer – darunter der Deutsche Pflegerat e.V. (DPR), die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. (KLUG), Health for Future sowie die Pharmacists for Future, eine Initiative des Vereins demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten (VdPP). Sie alle wollen ein klares Zeichen an Politik und Wirtschaft senden – denn auch die Krankheitslast steigt infolge des Klimawandels.

Gesundheitsberufen Gehör verschaffen

„Wir befinden uns in einer Klimakrise, deren Auswirkungen Überschwemmungen, Hitzewellen, Dürren, Wirbelstürme und weitere wetterbedingte Naturkatastrophen sind“, erklärt DPR-Präsidiumsmitglied Jana Luntz. Für sie steht außer Frage: „Wir alle müssen jetzt sofort handeln! Denn bereits heute ist insbesondere das Gesundheitssystem von den Folgen betroffen. Es ist zwingend erforderlich, den Forderungen der Gesundheitsberufe Gehör zu verschaffen, sie aktiv an den notwendigen Gestaltungsprozessen zu beteiligen und ihnen umfassende Handlungsautonomie zu geben.“