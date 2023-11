Wie berichten die Medien über den Protest am 15. November?

Auch die Nachrichtenwebseiten Welt, web.de News und msn, ein Nachrichtenanzeiger von Microsoft, thematisierten den Protest und seine Gründe.

Lokalmedien, wie die Ruhr Nachrichten, die Wormser Zeitung oder die Saarbrücker Zeitung griffen den Apothekenprotest auf, um die Leserinnen und Leser über die Belange der Apothekerschaft zu informieren.

Der Apothekenprotest am Mittwoch, 15. November, wurde also breit medial abgedeckt, sodass wahrscheinlich auch Personen, die an diesem Tag nicht vor einer geschlossenen Apothekentür standen, davon mitbekommen haben.

Der Protestmonat November geht am 22. November mit dem Protest der Apotheken in Süddeutschland weiter (zentrale Kundgebung in Stuttgart, ab 12 Uhr auf dem Schlossplatz). Am 29. November enden die Apothekenschließungen mit dem Protest in Ostdeutschland und der zentralen Kundgebung in Dresden bis 14 Uhr auf dem Theaterplatz.