Eindrücke vom Protest aus Dortmund

Jetzt also im Westen: In Dortmund gingen an diesem Mittwoch die Apothekenteams auf die Straße, um für eine patientennahe Arzneimittelversorgung zu protestieren. Schließungen gibt es in Hessen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und Nordrhein-Westfalen. Es war die nächste Station im Protestmonat November. Und: Auch die Hausärztinnen und Hausärzte haben sich angeschlossen und machen ihre Praxen dicht. Hier finden Sie Fotos und Videos: