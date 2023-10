Der Norden protestiert in Hannover

Die zentrale Kundgebung für den ersten Protesttag im Norden wird in Hannover stattfinden. Das teilt der Niedersächsische Apothekerverband am heutigen Donnerstag mit. Er ruft gemeinsam mit den norddeutschen Verbänden Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu der zentralen Kundgebung auf.

„Am 8. November kommen wir Apothekerinnen und Apotheker mit unseren Teams in Hannover zusammen, um für eine gute Arzneimittelversorgung in der Zukunft zu protestieren.“, sagt Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des LAV. Die Bundesregierung habe ihr Versprechen, die Vor-Ort-Apotheken zu stärken, gebrochen, so Groeneveld weiter. Die Politik spare das System Apotheke kaputt und gefährde so die Arzneimittelversorgung. Viele Apotheken seien am Limit, andere mussten bereits ihre Betriebe schließen. Für Patientinnen und Patienten bedeute das Versagen der Politik in Zukunft noch längere Wartezeiten, verkürzte Öffnungszeiten und weitere Wege.

Auch an den anderen Protesttagen sind zentrale Kundgebungen geplant: am 15. November in Dortmund und am 22. in Stuttgart. Der Ort für die letzte Kundgebung, die zugleich den krönenden Abschluss des Protestmonats bilden soll, ist noch nicht bekannt.