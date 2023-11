Hubmann: Ein überwältigender Auftakt

Der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) Hans-Peter Hubmann zeigte sich beeindruckt von der großen Geschlossenheit der Thüringer Kolleginnen und Kollegen. Er verwies auf erste Angaben des Thüringer Apothekerverbandes, denen zufolge sich rund 90 Prozent der Apotheken im Freistaat am Protest beteiligt haben – ihre Türen blieben ganztags geschlossen, damit die Teams demonstrieren konnten. Weitere 9 Prozent der Apotheken hätten die Versorgung über Notdienste aufrecht gehalten.

Für Hubmann steht damit fest: „Der heutige Protesttag in Thüringen ist also ein gleichermaßen überwältigender sowie gelungener Auftakt in den Protestmonat November. Die Apothekerschaft wird in diesem Monat immer wieder auf die Gefahren der Gesundheitspolitik von Herrn Lauterbach aufmerksam machen. Wir können es im Sinne unserer Patientinnen und Patienten nicht zulassen, dass die Arzneimittelversorgung über die Apotheken vor Ort destabilisiert wird, weil der SPD-Politiker Karl Lauterbach lieber in überflüssige Strukturen wie Gesundheitskioske investiert als in das bestehende und funktionierende Versorgungssystem. Anstatt die Apotheken wirtschaftlich zu stärken, hat die Ampel-Koalition zuletzt sogar unser Honorar gekürzt.“

Hubmann ruft zu weiteren regionalen Protesten auf

Hinzukomme, dass das Bundesgesundheitsministerium nun eine Reform ins Spiel bringe, die zur Folge hätte, dass es bald Apotheken ohne Notdienste, Rezepturen und möglicherweise sogar ohne Apothekerinnen und Apotheker gäbe. Es gibt also zahlreiche Gründe für den Protest. Hubmann rief nochmals alle Apothekenteams in Deutschland auf, sich an den in ihrer Region anstehenden Protesten zu beteiligen: „Schließen sie ihre Apotheke für einen Tag, fahren sie zu der in ihrer Region angesetzten Kundgebung und verleihen Sie dem Apotheken-Protest eine mächtige Stimme!“