Schnellwirksames Insulin glulisin in gefälschten Ozempic-Pens nachgewiesen

Mittels Flüssigchromatographie gekoppelt mit hochauflösender Massenspektrometrie (LC-HRMS) sowie mittels Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) hat das CVUA Karlsruhe seinen Verdacht schließlich bestätigt. Es zeigte sich nicht nur, dass in den verdächtigten Pens kein Semaglutid und stattdessen Insulin glulisin enthalten ist. Sondern auch die „in Apidra® Solostar enthaltenen Hilfsstoffe Kresol und Trometamol wurden in den Verdachtsproben in vergleichbaren Mengen wie im Original-Fertigarzneimittel nachgewiesen“. Dies geschah durch Protonen-Kernspinresonanzspektroskopie (H-NMR-Spektroskopie).

In Ozempic® sind Kresol und Trometamol gar nicht enthalten. Die Hilfsstoffe Phenol und Propylenglykol sind wiederum in Ozempic®®, nicht aber in Apidra® enthalten. Letztere konnten in den Proben aber nicht nachgewiesen werden. Insgesamt konnte keine Übereinstimmung zwischen der Verdachtsprobe und einer authentischen Ozempic®-Probe festgestellt werden [2].