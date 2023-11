Ozempic und Saxenda: Großbritannien bestätigt fünf Krankenhausfälle

Während Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung neue Erkenntnisse zu Ozempic®-Fälschungen zuletzt vor allem in Österreich und zur möglichen Herkunft aus der Türkei zutage gefördert haben, bestätigt mittlerweile die britischen Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), dass es auch in Großbritannien zu Krankenhauseinweisungen in Folge von Fälschungen gekommen ist.

Bereits Ende Oktober hatte die MHRA gemeldet, seit Januar dieses Jahres 369 potenzielle Fälschungen von Ozempic®-Pens (Semaglutid) beschlagnahmt zu haben. Zudem hieß es, dass gefälschte Saxenda®-Pens (Liraglutid) die Öffentlichkeit auf nicht legalem Weg (ohne Rezept) erreicht haben sollen.