Novo Nordisk warnt jetzt auch vor Saxenda-Fälschungen

Ozempic- und Saxenda-Hersteller Novo Nordisk hat bekannt gegeben, mittlerweile in mehreren Ländern auf Fälschungen seiner beiden Produkte aufmerksam gemacht worden zu sein. Zum Teil seien Fälschungen von Ozempic und Saxenda dabei auch über legale Wege an die Patient:innen gekommen – auch in Europa. Es soll sich um Insulin-Pens handeln, die mit gefälschten Etiketten beklebt wurden. Patient:innen sollten deshalb über Anzeichen einer Hypo- oder Hyperglykämie informiert werden.