BfArM: Versorgung mit Antibiotika für Kinder „grundsätzlich stabil“

Wie schlimm wird es im Herbst und Winter mit den Engpässen bei Arzneimitteln werden? Die Aussagen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sind teils widersprüchlich, insgesamt sieht er Deutschland jedoch „deutlich besser aufgestellt“ als noch im vergangenen Jahr.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) schätzt die Versorgung von Kindern mit Antibiotika in diesem Winter als „grundsätzlich stabil“ ein, vereinzelt seien aber Probleme möglich. Demnach könne die Entwicklung der anstehenden Infektionssaison nicht abgeschätzt werden, sodass einzelne Engpässe nicht vollständig ausgeschlossen werden könnten, teilte die Behörde in Bonn am Montag mit.

Veröffentlicht wurde eine Liste mit 343 Kinderarzneien, für die es in diesem Herbst und im Winter wegen steigender Infektionszahlen eine erhöhte Nachfrage geben könnte: Antibiotika, Fiebersäfte und -zäpfchen, abschwellende Nasentropfen und -sprays sowie einen bronchienerweiternden Wirkstoff. Aktuell bewerte man die Versorgung mit Antibiotika aufgrund der Produktionsdaten als grundsätzlich stabil, hieß es. Sollte ein auf der Liste aufgeführtes Arzneimittel nicht verfügbar sein, könnten Apotheken es gegen ein wirkstoffgleiches Fertig- oder Rezepturarzneimittel „auch in einer anderen Darreichungsform“ austauschen, hieß es, weswegen das BfArM auch die Pharmazentralnummern (PZN) listet.

Letzteres wurde auch das kürzlich verabschiedete Pflegestudiumstärkungsgesetz gewährleistet, dem eine entsprechende Regelung angeheftet wurde. Die entsprechenden Regelungen gelten ab dessen Inkrafttreten. Die Liste gelte damit voraussichtlich ab 1. Dezember 2023, erklärt das BfArM. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte in diesem Zusammenhang erklärt, man gebe den Apotheken „viel Verantwortung in die Hände“. Allerdings hatte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass die neuen Bestimmungen „absolut unpraktikabel“ seien. Kritik an den Plänen gab es auch von Pharmaindustrie und Opposition.