Am 9. Januar 2023 hatte der Vorstand des GKV-Spitzenverbandes beschlossen, dass die Festbeträge für die betroffenen Arzneimittel ab dem 1. Februar 2023 für drei Monate ausgesetzt werden. Es ging um 180 Präparate aus zehn Festbetragsgruppen. Der Verband warnte damals jedoch in einer Mitteilung: „Kurzfristig der Pharmaindustrie höhere Preise zu ermöglichen, stellt keine nachhaltige Lösung dar. Wir warnen vor der Annahme, dass internationale Pharmakonzerne ihre globalen Produktionsstandorte und Lieferprozesse nur ändern, weil gesetzlich Krankenversicherte in Deutschland künftig mit ihren Krankenkassenbeiträgen höhere Medikamentenpreise bezahlen müssen.“