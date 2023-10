Die Apotheken in Baden-Württemberg rechnen im Winter erneut mit großen Problemen bei der Versorgung mit Medikamenten. „Die Engpässe sind nie weg gewesen“, sagte ein Sprecher des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg (LAV) der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. In den vergangenen Wochen habe es wegen des langen Spätsommers noch keine erhöhte Nachfrage nach Arzneimitteln gegeben. „Wenn die Nachfrage aber höher wird, werden wir in einen ähnlichen Zustand wie im letzten Jahr hineinlaufen“, sagte der Sprecher.

Betroffen von Lieferengpässen seien etwa Antibiotika, Arzneimittel gegen Diabetes oder Asthma und Medikamente für Kinder. „Die Apotheken haben große Schwierigkeiten, antibiotische Säfte für Kinder auf Lager zu legen, das Gleiche gilt für fiebersenkende Säfte“, erklärte der LAV-Sprecher.

Nach einer Infektionswelle im vergangenen Herbst hatte es erhebliche Engpässe bei Kinderarzneimitteln wie Fieber- und Hustensäften gegeben. Probleme gab es auch bei Krebsmitteln und Antibiotika. Das Ende Juli in Kraft getretene Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) sollte dem entgegenwirken. Allerdings musste Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nochmal nachschärfen. Mitte September hatte er hierzu einen Fünf-Punkte-Plan angekündigt. Mitte Oktober beschloss der Bundestag daraufhin eine weitere Flexibilisierung der Abgaberegeln speziell für die Kinderarzneimittel – die konkrete Ausgestaltung hält die ABDA allerdings für unpraktikabel.