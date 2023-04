Lieferengpässe und kein Ende in Sicht: Ein erheblicher Teil der Arbeit in der Apotheke besteht aktuell darin, eine Versorgung überhaupt möglich zu machen. Manchmal bleibt da nur der Griff zum teuren Originalpräparat. Das wirft zwangsläufig die Frage auf, wer bei engpassbedingter Abgabe des Altoriginals (oder eines teuren Generikums) die Mehrkosten trägt.

Denn: Liegt der Preis über dem Festbetrag, müssen die Patient:innen die Mehrkosten, also die Differenz zwischen Festbetrag und Apothekenabgabepreis, eigentlich selbst bezahlen. Das gilt auch für Kinder oder Personen, die von der Zuzahlung befreit sind. Bei manchen Präparaten können das weit mehr als 100 Euro sein. So fallen beispielsweise beim Original-Rosuvastatinpräparat Crestor 10 mg fast 230 Euro Merkosten an, beim Original-Brivudinpräparat Zostex sind es 65 Euro. Die gesetzliche Zuzahlung kommt gegebenenfalls noch on top.