Relevant ist Cotrimoxazol vor allem bei der Behandlung der Pneumocystis-Pneumonie, einer durch den opportunistischen Erreger Pneumocystis jirovecii ausgelösten Lungenentzündung, die vor allem bei HIV-Infizierten auftritt und häufig erster Hinweis für eine Diagnose ist. Bei diesem Erreger hilft Cotrimoxazol und wird regelhaft als Mittel der ersten Wahl eingesetzt – bei schweren Fällen für mindestens 21 Tage, in hoher Dosierung und als intravenöse Gabe. Nur bei leichteren Fällen ist eine orale Therapie indiziert. Als Alternative kommen Trimethoprim plus Dapson (Tabletten) oder eine Pentamidin-Monotherapie (nur parenteral oder zur Inhalation verfügbar) infrage. In der Penumocystiys-Prophylaxe hat sich ebenfalls die Einnahme von täglich Trimethoprim plus Sulfamethozal (80/400 mg) oder alternativ 3-mal wöchentlich Trimetoprim plus Sulfamethoxazol (160/800 mg) etabliert – Alternativen in flüssiger Form gibt es bei Atovaquon, nicht aber bei Dapson oder Pentamidin.