Nuvaxovid XBB.1.5 soll im Dezember verfügbar werden

Sie war bereits erwartet worden, jetzt ist sie da – die Zulassung des an die Corona-Variante Omikron XBB.1.5 angepassten Impfstoffs der Firma Novavax. Wie die EU-Kommission am 1. November bekannt gab, ist damit nun der dritte für diese Corona-Saison adaptierte Impfstoff in der EU zugelassen. Allerdings handelt es sich um den ersten proteinbasierten Impfstoff, der an Omikron XBB.1.5 angepasst wurde.

Seit dem 18. September ist der Varianten-adaptierte mRNA-COVID-19-Impfstoff Comirnaty XBB.1.5 in Deutschland verfügbar und auch der entsprechende mRNA-Impfstoff von Moderna ist seit dem 1. Oktober bestellbar [1, 2].