Zurzeit ist wieder ein Anstieg bei den COVID-19-Fallzahlen zu beobachten: In den vier Wochen zwischen dem 24. Juli und dem 20. August 2023 wurden in Europa mehr als 85.300 Fälle an die Weltgesundheitsorganisation gemeldet. Das entspricht einem Anstieg um 11 Prozent gegenüber dem davor liegenden 28-Tages-Zeitraum. Die meisten Fälle weltweit gehen dabei derzeit auf die Omikron-Subvarianten XBB.1.16 und EG.5 (Eris) zurück, gefolgt von XBB.1.9.1 und XBB.1.5. [1].