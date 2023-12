XBB.1.5 – Passen die Impfstoffe noch zum COVID-19-Infektionsgeschehen?

Gute Neutralisierung trotz Mutationen

Der Empfehlung zugrunde liegt eine Prüfung der Daten zur (anti-)genetischen Entwicklung des Virus sowie zur Wirksamkeit der XBB.1.5-basierten Vakzine gegen die derzeit zirkulierenden Virusvarianten.

Stand 2. Dezember 2023 machten die Omikron-Varianten XBB.1.5, XBB.1.16 („Arcturus“), EG.5 („Eris“), HK.3 und HV.1 (beides Sublinien von EG.5) 73 % der Gensequenzen in der weltweiten Datenbank GISAID aus. Während der Anteil dieser Varianten jedoch abnimmt, steigt der von der WHO als beobachtungswürdig eingestuften Variante BA.2.86 („Pirola“) und der von ihr abstammenden JN.1 an.

Mehrere dieser derzeit kursierenden Subvarianten hätten unabhängig voneinander Mutationen in dem Bereich eines Antikörper-Epitops des Spike-Proteins entwickelt, so die Experten, dies ließe auf einen hohen Immundruck auf dieses Epitop schließen. Die im Anschluss an eine Impfung mit einem an XBB.1.5 angepassten Impfstoff gebildeten Antikörper neutralisieren die Virusvarianten derzeit dennoch gut. Seren von mit solchen Impfstoffen geimpften Personen konnten sowohl die von XBB abstammenden Linien EG.5, HK.3, HV.1 als auch BA.2.86 und JN.1 neutralisieren, wenngleich es zu letzterer Variante nur wenige Daten gibt.