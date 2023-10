Zulassungsantrag von Skycovion zurückgezogen

Die Phase der Pandemie ist zwar vorbei, doch mit dem Herbst kehrt auch der Gedanke an eine Auffrischimpfung gegen COVID-19 zurück: Seit dem 18. September ist der Varianten-adaptierte COVID-19-Impfstoff Comirnaty XBB.1.5 in Deutschland verfügbar und auch der entsprechende mRNA-Impfstoff von Moderna ist seit dem 1. Oktober bestellbar. Zudem wird bald die Zulassung eines proteinbasierten XBB.1.5-adaptierten Impfstoffs erwartet – gemeint ist die Anpassung von Nuvaxovid der Firma Novavax [1,2,3]. „Zu Beginn der Impfsaison sollten sehr alte Menschen sowie weitere Personen mit einem relevanten Risiko für schwere Erkrankung bei Infektion vorzugsweise“ mit den verfügbaren angepassten Impfstoffen geimpft werden, erklärte die STIKO am 18. September in einer Mitteilung [1].