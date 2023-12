Nuvaxovid XBB.1.5 – Auslieferung startet am 11. Dezember

Mit Nuvaxovid® XBB.1.5 Injektionsdispersion ist am 31. Oktober 2023 der erste proteinbasierte Impfstoff, der an Omikron XBB.1.5 angepasst ist, in der EU zugelassen worden. Seit kurzem ist der Impfstoff nun beim Großhandel bestellbar und ist mit einer Pharmazentralnummer im Warenwirtschaftssystem der Apotheken gelistet (PZN des Bundes: 19129883 NUVAX XBB15 5DV BUND APO). Die erste Auslieferung der Großhändler erfolgt in der 50sten Kalenderwoche, also ab Montag, dem 11. Dezember 2023. Somit sind in Kürze an die Omicron-Variante XBB.1.5 angepasste Vakzinen von drei Anbietern im Handel. Neben Nuvaxovid® XBB.1.5 von Novovax handelt es sich hierbei um die beiden mRNA-basierten Impfstoffe Comirnaty Omicron XBB.1.5 von Biontech/Pfizer und Spikevax XBB.1.5 von Moderna.