GLP-1-Agonisten: Gastrointestinale Nebenwirkungen im Fokus

Britische Experten haben sich zu der Studie geäußert. Prof. Penny Ward, Gastprofessorin für Pharmazeutische Medizin am King‘s College in London, wies auf die Ungleichverteilung der Studiengruppen hin, denn der Großteil der Teilnehmer hatte Liraglutid erhalten (4144 von 5411), und die anderen beiden Gruppen waren sehr viel kleiner. Zudem variierten die Merkmale der Teilnehmer in den einzelnen Gruppen, beispielsweise was Alkoholgenuss, Rauchen und Hyperlipidämie betrifft. Insbesondere wies sie auf die Inzidenzen einer Pankreatitis hin, die höher waren, als zu erwarten gewesen wäre. Mit 4,6 pro 1000 Personenjahre unter Sema­glutid und 7,9 pro 1000 Personenjahre unter Liraglutid lagen die Werte über denen, die in den US-amerikanischen Fachinformationen angegeben werden (1 bis 2 pro 1000 Personenjahre). Die Angaben in den Fachinformationen basierten auf klinischen Studien, in denen möglicherweise Patienten mit größerem Risiko für eine Pankreatitis ausgeschlossen wurden, erklärte Ward. Bezüglich der Darmverschlüsse und Gastroparesen erinnerte sie daran, dass eine verzögerte Magenentleerung ein Klasseneffekt der GLP-1-Agonisten ist. Patienten, die unter GLP-1-Agonisten akute Bauch- oder Rückenschmerzen in Verbindung mit Übelkeit und Erbrechen entwickeln, sollen laut Ward an einen Arzt überwiesen werden, welcher an die Möglichkeit einer Pankreatitis oder Gallenerkrankung denken müsse.

Für Dr. Simon Cork, Dozent an der britischen Anglia Ruskin Universität, unterstreichen die Ergebnisse, wie wichtig es ist, dass Patienten nur durch Heilberufler und in Verbindung mit kontinuierlicher Betreuung Zugang zu GLP-1-Agonisten erhalten. Zur Bedeutung der gastrointestinalen Neben­wirkungen erläuterte er: „Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, an diesen Beschwerden zu erkranken, nach wie vor gering, doch wenn man die Zahl derer hochrechnet, denen diese Arzneimittel möglicherweise verschrieben werden, könnten wir künftig viele Menschen sehen, die unerwünschte Wirkungen von der Anwendung erleben. Doch in Anbetracht der Risiken, die Adipositas mit sich bringt, würde bei dem Großteil der Patienten der Nutzen des Gewichtsverlusts die Risiken weit übersteigen, so Cork.