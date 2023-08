Deutschland ist bei der Digitalisierung seines Gesundheitssystems ein „Entwicklungsland“, es brauche eine „Aufholjagd“. Das sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei einem Pressetermin an diesem Mittwoch. Zuvor hatte er eine Arztpraxis und eine Apotheke besucht und sich zeigen lassen, wie das Ausstellen und der Abruf eines E-Rezepts via Versichertenkarte läuft – „es gab keine Schwierigkeiten“, so der Minister.