Kompetenzen von Kassen und Heilberuflern abgrenzen

Da die Daten bei den Kassen zusammenlaufen, sieht das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in seinem Referentenentwurf für das GDNG im Einzelfall eine automatisierte Überprüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) durch sie vor. Im Fall einer möglichen Gefährdung seien die Versicherten umgehend zu informieren. Diese dürfe aber nur in Form einer „unverbindlichen Empfehlung“ geschehen.

Geht nicht weit genug

Den Antragsstellern geht das offenbar nicht weit genug. Sie wünschen sich mehr Klarheit bei der Verteilung der Kompetenzen und Einbeziehung der Apotheken. „Gesetzlich fixierte Aufgaben der Apotheken dürfen nicht in Zukunft durch Einflussnahme der Krankenkassen übernommen oder konterkariert werden.“ Heilberufliche Aufgaben dürften nur durch Heilberufler beurteilt werden. Wenn es arzneimittelbezogene Fragen gehe, müssen die Krankenkassen aus Sicht der Kammer bei ihrer Kommunikation mit den Versicherten die Apotheken einbeziehen.

Der Deutsche Apothekertag findet in diesem Jahr vom 27. bis 29. September in Düsseldorf statt. Die Anträge, die der DAZ vorliegen, sind bereits von der Antragskommission bearbeitet worden und müssen nun noch den ABDA-Gesamtvorstand passieren. Das soll in der Sitzung am 17. August geschehen.