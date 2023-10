Graue zeigt alte und neue Schwächen der Apothekenhonorierung

Außer bei der Honorierung beklagte Graue Mängel bei der Selbstverwaltung, die sich kaum noch gegen „die monopolartigen Strukturen“ wehren oder durchsetzen könne. Zu den diskutierten Umverteilungen unter den Apotheken meinte Graue, solche Gedankenspiele seien zwar erlaubt, aber sie würden in der Regel zu keinem brauchbaren Ergebnis führen, „da auch große Apotheken selten bessere Ergebnisse erzielen, an denen kleinere Apotheken partizipieren könnten“. Problematisch sei vor allem die überproportionale Zunahme der Hochpreiser. Dabei verlagere sich die Last zu den Rechenzentren, die vorfristig an die Apotheken zahlen, sich ihrerseits bei Banken finanzieren und dafür Konsortialkredite in Anspruch nehmen. Dabei würden Zinsen für den ganzen Rahmen und nicht nur für die Zeit des tatsächlich in Anspruch genommenen Kredites fällig. Doch die gestiegenen Zinsen würden dies obsolet machen. Eine mancherorts diskutierte Kürzung des Apothekenzuschlags im oberen Bereich würde dieses Problem verschärfen und sei daher strikt abzulehnen. Die Bankenkonsortien hätten bereits signalisiert, dass sie diesen Weg nicht mitgehen würden.

NARZ setzt erfolgreich auf Sicherheit

Doch das NARZ habe bei der Finanzierung einen anderen Weg beschritten. Ihr sei durch die Bank die Bestnote bezeugt worden. Diese Sicherheit sei „das Pfund, mit dem wir wuchern können“, erklärte Graue. Immer günstigere Abrechnungsgebühren hätten zu einem existenzvernichtenden Wettkampf geführt. Die Rechenzentren müssten Maßnahmen ergreifen, um ihre Kostendeckung wieder zu erreichen – „oder schlimmer noch, ihre Konsolidierung herbeizuführen“, womit Graue wohl auf die jüngste Bilanz bei Noventi anspielte, ohne den Wettbewerber zu nennen. Das NARZ habe jedoch wieder ein gutes Ergebnis vorgelegt. Die Eigenkapitalquote spreche wie immer für sich. NARZ-Geschäftsführer Marc Beushausen erklärte, diese liege für die NARZ-Gruppe insgesamt bei knapp 90 Prozent. Die Gruppe habe ihre Umsätze erhöht und damit die gestiegenen Kosten im Berichtsjahr sogar überkompensiert. Für den Vorsitzenden des NARZ-Verwaltungsrates, Gerd Welge, hat die Nachfrage der Apotheker bei der Expopharm gezeigt, dass das NARZ auf dem richtigen Weg sei.

Neue Idee wegen Hochpreisern: frühere Zahlung der Kassen

Beim Umgang mit den Hochpreisern hält Graue statt der teuren Vorfinanzierung durch Rechenzentren oder Banken einen anderen Weg für nötig. Es sei unumgänglich, mit den Krankenkassen eine schnellere Zahlungsabwicklung zu vereinbaren. Sonst drohe wegen des Kontrahierungszwangs die Zahlungsunfähigkeit der Apotheken. Die Rechenzentren könnten mit einer Softwareanpassung die Liquidität der Apotheken schneller und ohne teure Zwischenfinanzierung sicherstellen, sobald die Lieferverträge eine vorzeitige Zahlung der Kassen zulassen. Als Anreiz für die Krankenkassen könnte eine schnellere Datenübermittlung dienen. Doch ein Gespräch der Spitzenverbände dazu stehe noch aus. Die Rechenzentren seien dort keine Vertragspartner. Die Erstarrung der Fronten lasse sich nur aufbrechen, wenn der Gesetzgeber einspringe, erwartet Graue. Das Haftungsrisiko durch die Einführung von Apotheken als GmbH zu begrenzen, würde hingegen den Zugang für Kapitalgesellschaften eröffnen. Das hieße, den Beelzebub mit dem Teufel auszutreiben, warnte Graue.

Auch die Diskussion zeigte, dass die Vorfinanzierung durch die Rechenzentren angesichts der Zinsentwicklung an eine Grenze gestoßen ist. Abrechnungsunternehmen sollten nicht als günstige Banken missverstanden werden, hieß es dort. Für die Finanzierung sollten sich Apotheken stattdessen direkt an ihre Hausbank wenden. Zur erhofften Regelung durch den Gesetzgeber gab Berend Groeneveld, Vorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen, zu bedenken, dass Gesetze immer unklarer formuliert würden. Der große Interpretationsspielraum führe in der Selbstverwaltung immer öfter zu Schiedsverfahren. Dass die Krankenkassen dabei inzwischen praktisch wie Legislative, Exekutive und Judikative zusammen auftreten würden, mache dies für die Apotheken so schwer. Außerdem diskutierte die Mitgliederversammlung über ein neues Umsetzungsproblem beim E-Rezept – dazu in Kürze mehr auf DAZ.online.