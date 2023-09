Ein Drittel der Apotheken ist in der Existenz gefährdet

Doch Schwintek wies auf das grundlegende Problem solcher Daten hin: „Durchschnittsbetrachtungen trüben die Wahrnehmung.“ Im ersten Halbjahr 2022 seien die Umsätze in 43 Prozent der Apotheken bundesweit gesunken, im ersten Halbjahr 2023 gelte das für 32 Prozent der Apotheken. Doch entscheidend ist die Umsatzrendite. Dabei ergebe sich im ersten Halbjahr 2023 für die Apotheken in Niedersachsen folgende Verteilung: 53,5 Prozent erzielten ein Betriebsergebnis von weniger als vier Prozent des Umsatzes und haben damit eine unsichere Rentabilitätsgrundlage. Bei 38,9 Prozent waren es vier bis acht Prozent des Umsatzes. Nur 7,6 Prozent der Apotheken liegen demnach im gesicherten Bereich mit einem Betriebsergebnis von mehr als acht Prozent des Umsatzes.

Immer mehr bedrohte Apotheken

Schwintek sieht inzwischen einen Kipppunkt erreicht. Denn die Zahl der Apothekenschließung steigt immer weiter. Für das laufende Jahr war ein Rückgang der Apothekenzahl um 410 vorhergesagt worden, aber im ersten Halbjahr sei die Zahl schon um 238 gesunken. Daraufhin warf Schwintek die Frage auf, wie viele Apotheken von Schließungen bedroht sind, weil sie ein Betriebsergebnis unter 75.000 Euro pro Jahr erwirtschaften. Denn einen solchen Betrag könnten die Inhaber alternativ, aber ohne wirtschaftliches Risiko als Gehalt bekommen. Nach einer Analyse der Treuhand Hannover betrifft dies inzwischen ein Drittel der Apotheken. Ein Zehntel der Apotheken – genauer 10,4 Prozent - schreibt sogar bereits rote Zahlen, hat also ein negatives Betriebsergebnis. Bei weiteren 6,8 Prozent der Apotheken beträgt das Betriebsergebnis unter 25.000 Euro, bei 8,1 Prozent sind es zwischen 25.000 und 50.000 Euro. Weitere 7,9 Prozent erwirtschaften zwischen 50.000 und 75.000 Euro, wobei in dieser Gruppe keine Filialen mitgezählt werden, denn bei Filialen könnten Beträge ab 50.000 Euro als Betriebsergebnis noch akzeptiert werden. Demnach seien 33,2 Prozent der Apotheken als gefährdet zu betrachten, folgerte Schwintek. Die Treuhand Hannover hat diese Quoten im Zeitverlauf betrachtet und dabei ermittelt, dass die Entwicklung offenbar Anfang 2022 „gekippt“ ist, weil die Anteile in allen Gruppen zu diesem Zeitpunkt gestiegen sind. Schwintek sieht darin eine „bedrohliche Entwicklung“. Es bestehe Handlungsbedarf, „nicht nur individuell, sondern politisch“.