Endometriose – ein schlichtes „Frauenproblem“?

Vor diesem Hintergrund könnte davon ausgegangen werden, dass die finanzielle Förderung entsprechend hoch ausfällt. Allerdings wurde Endometriose in Deutschland jahrzehntelang vernachlässigt. So wurden in den letzten Jahren insgesamt gerade einmal 500.000 Euro vom Bund in die Endometriose-Forschung gesteckt, während in die Diabetes-Forschung jährlich etwa 26 Millionen Euro fließen [2].

In anderen Ländern hingegen scheint die Bedeutung dieser Krankheit bereits erkannt worden zu sein. So hat zum Beispiel Frankreich im Jahr 2022 eine nationale Strategie zur Bewältigung von Endometriose eingeführt und sich das Ziel gesetzt, Diagnose, Behandlung und Forschung in diesem Bereich zu verbessern. Zur besseren Erforschung wurden im selben Jahr 25 ‒ 30 Millionen Euro bereitgestellt [3].

Doch auch in Deutschland scheint sich langsam der Wind zu drehen. Immerhin wurden für das Jahr 2023 fünf Millionen Euro für die Durchführung einer Endometriose-betreffenden Förderlinie eingeplant [4].