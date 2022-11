Wie schätzt eine Expertin das Potenzial solcher Tests ein? Doris Scharrel ist Landesvorsitzende des Berufsverbands der Frauenärzte in Schleswig-Holstein. Die Krankheit Endometriose sei wie ein Chamäleon und verlaufe bei jeder Frau anders. Eine saubere Diagnostik sei bei Beschwerden, die auf eine Endometriose hindeuten, daher tatsächlich entscheidend. Dabei spielten Seromarker aber eine untergeordnete Rolle, sagt Scharrel: „Andere diagnostische Maßnahmen sind wichtiger und können durch Seromarker nicht ersetzt werden.“ Dazu gehörten neben der gründlichen Anamnese der gynäkologische Ultraschall und bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomografie und die Laparoskopie (Bauchspiegelung): „Die Laparoskopie hat in diesem Zusammenhang nicht nur eine diagnostische, sondern auch eine therapeutische Bedeutung“, so Scharrel.

Frauenärztin Scharrel: Nur Bauchspiegelung bringt Sicherheit

Bestehe ein begründeter Verdacht auf eine Endometriose und gleichzeitig Beschwerden, wie starke Schmerzen oder ein ausbleibender Kinderwunsch, könne in der Regel nur eine Bauchspiegelung abschließende Sicherheit bieten. Dabei wird in einem minimalinvasiven Eingriff ein Endoskop in den Bauchraum eingeführt und dieser nach Endometriose-Herden oder anderen Veränderungen abgesucht. Ein Vorteil der Methode: Verklebungen und Wucherungen können während der Bauchspiegelung sofort entfernt werden. Zudem können Gewebeproben entnommen und untersucht werden. Bei der histologischen Untersuchung zeigt sich dann, ob es sich wirklich um eine Endometriose oder andere Veränderungen wie zum Beispiel Zysten handelt. Allerdings erfolgt der Eingriff unter Vollnarkose mit entsprechenden Operationsrisiken. Daher ist eine Laparoskopie erst der letzte Schritt: Oft wird auch darauf verzichtet.