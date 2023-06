Fusobakterien: Könnte Endometriose auch bakterielle Ursachen haben?

Auf Grundlage dieser Beobachtungen führte das japanische Forschungsteam weitere biochemische und tierexperimentelle Untersuchungen durch. Im Laborexperiment konnten sie beobachten, dass in mit Fusobakterien infizierten Endometriumzellen der TGF-β-Signalweg (transforming growth factor–β) aktiviert wurde. Dieses Zytokin bewirkt die Differenzierung von ruhenden Fibroblasten zu proliferierenden Myofibroblasten. Letztere sind physiologisch bspw. an der Wundheilung beteiligt und in der Lage zu migrieren und sich an andere Zellen anzuheften – Eigenschaften, die auch zu den Zellen der Endometrioseherde passen würden.

Weitere Untersuchungen führten die Wissenschaftler:innen am Mausmodell durch. Da Mäuse keinen Menstruationszyklus aufweisen und auch keine Endometriose entwickeln, wurde den Versuchstieren für das Experiment Endometrium in den Bauchraum eingebracht. Hier löste dieses Läsionen aus, wie sie auch im Rahmen der Endometriose entstehen. Wurden diese Mäuse mit Fusobakterien infiziert, verschlimmerten sich die Läsionen. Eine antibiotische Behandlung verringerte sie.