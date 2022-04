Herausfordernde Schmerztherapie

Da das Ausmaß der Endometriose und die Schmerzintensität nicht zwangsläufig korrelieren, kann es auch bei „unauffälligen“ Befunden schwere Schmerzzustände geben, und umgekehrt können Patientinnen mit komplexer Endometriose beschwerdefrei sein. Ein Phänomen, das oft nur schwer nachvollziehbar ist.

Befragt man Frauen mit der späteren Diagnose „Endometriose“, geben 90 Prozent an, bereits eine schwerste Dysmenorrhö im ersten Jahr nach Blutungsbeginn entwickelt zu haben. Für alle diese Frauen wäre schon eine viel frühere Beratung und Einleitung einer adäquaten Behandlung von Menstruationsschmerzen sinnvoll.

Leider gibt es bislang keine Endometriose-Vorsorgestrategie, die auf dem Vorliegen von Menstruationsschmerzen basiert. Umso wichtiger ist hier die Rolle der Apotheke einzuschätzen. Sie ist für die vielen unter Menstruationsschmerzen leidenden Frauen und Mädchen eine wichtige Anlaufstelle.

Viele junge Frauen suchen auch nicht unbedingt ärztlichen Rat, sondern werden gesellschaftlich oft durch ihr Umfeld geprägt, in dem es immer noch heißt, „Menstruationsschmerz ist normal, stell dich nicht so an, das haben alle, das gibt sich mit der Zeit ...“. Vor diesem Hintergrund versuchen sie, sich selbst vor allem mit nicht rezeptpflichtigen Schmerzmitteln und Spasmolytika zu helfen. Daher ist eine adäquate Beratung in der Apotheke sehr wichtig. Im Rahmen einer multimodalen Schmerztherapie sollten aber auch Entspannungstechniken, Osteopathie, Yoga und Akupressur oder Akupunktur angewendet werden.