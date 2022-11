Das Programm wurde gemeinsam mit der Sportmedizin des Universitätsklinikums Tübingen entwickelt und besteht aus Mobilisations-, Gleichgewichts-, Kräftigungs- und Dehnungs-Übungen. Jede Übung wird vor Beginn in einem Video gezeigt und zusätzlich in einem kurzen Text näher beschrieben. Während der Durchführung erfasst die Anwendung mithilfe der Sensoren an Ober- und Unterschenkel den Bewegungsablauf (Ausmaß, Geschwindigkeit und Ausführung) und visualisiert diesen in Echtzeit. Jede Bewegung wird zudem auf einer Skala von 0 bis 10 bewertet.

Nach jeder Übung werden die Nutzenden zu Schmerzen und Anstrengungsniveau befragt. Die so gesammelten Informationen (Anstrengung, Durchführungsrate, Schmerzlevel und Ausführungsgenauigkeit) können als PDF exportiert und z. B. mit der behandelnden Person geteilt werden.

Aufgrund der körperlichen Übungen ist die Anwendung bei einigen Begleitdiagnosen kontraindiziert, wie z. B. bei Koordinationsstörungen, Lymphödemen oder offenen Wunden der Extremitäten. Ein großes Manko stellt zudem die eingeschränkte Verfügbarkeit dar: Die App ist derzeit nur für Apple-Geräte erhältlich.