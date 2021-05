Endometriose: Histologische Sicherung für Progesteron-only-Pillen nicht erforderlich

„Endometriose – Gewebe auf Abwegen unter Kontrolle bringen“, so lautete der Titel des Vortrags auf der INTERPHARM online von Professor Sylvia Mechsner, die an der Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für onkologische Chirurgie der Charité Universitätsmedizin Berlin tätig ist. Seit 2014 ist sie dort Leiterin des Endometriosezentrums und seit 2019 W2-Professorin für Endometrioseforschung an der Charité. Weltweit sind Mechsner zufolge 176 Millionen Frauen von Endometriose betroffen. Das sei geschätzt, weil es für die gesicherte Diagnose einer Bauchspiegelung (Laparoskopie) bedürfe.

Mit eindrucksvollen Bildern gab Mechsner in ihrem Vortrag dem häufig verkannten Frauenleiden ein „Gesicht“. So könne man bei der Bauchspiegelung schwarze Punkte erkennen, selten beispielsweise auch am Zwerchfell, was zu zyklischen Schulterschmerzen führen könne.