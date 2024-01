Aktienkurse von DocMorris und Redcare legen kräftig zu

Bei jeder Meldung zum E-Rezept geraten die Aktienkurse von Redcare und DocMorris in Bewegung – das ist bekannt. Am Freitagvormittag stiegen sie wieder rasant in die Höhe. Auslöser der Kauflust der Aktionär:innen war eine Neubewertung durch das Bankhaus Berenberg. Dahinter steckt die verpflichtende Einführung des E-Rezeptes, auch wenn es noch keine wirklich taugliche Einlöseoption für die Versandhändler gibt.