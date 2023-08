DocMorris ringt um Marktposition

Immerhin verweist DocMorris darauf, im zweiten gegenüber dem ersten Quartal 2023 ein Umsatzplus von zwei Prozent erreicht zu haben. Damit habe das Unternehmen „den Wendepunkt im ersten Quartal erreicht und eine neue Ausgangslage für profitables Wachstum geschaffen“. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Umsätze und das operative Ergebnis des Schweizer Geschäfts, das im Mai an die Migros-Tochter Medbase verkauft wurde, nicht mehr konsolidiert werden.

Der Außenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des Umsatzes für deren Belieferung.

Ergebnis tiefrot

Die Entwicklung des Ergebnisses weist zwar aufwärts, liegt aber nach wie vor deutlich im negativen Bereich. So stieg das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (Ebitda) von -54,7 Millionen Franken in der ersten Jahreshälfte 2022 auf nunmehr -20,8 Millionen Franken. Dennoch fällt auch das Unternehmensergebnis, also nach Steuern und Abschreibungen, mit -58,2 (1. Halbjahr 2022: -83,6) Millionen Franken noch tiefrot aus.

Kapitalstruktur gestärkt

Mit dem Verkauf des Schweizer Zur Rose-Geschäfts flossen DocMorris nach eigenen Angaben bisher knapp 300 Millionen Franken zu. Damit habe sich die Eigenkapitalquote deutlich von 31,9 Prozent am 31. Dezember 2022 auf nunmehr 48,9 Prozent am 30. Juni 2023 erhöht.

Zahl der aktiven Kunden sinkt

Bei den Kunden konzentriert sich das Unternehmen auf potenzielle E-Rezept-Kunden in Deutschland, insbesondere solche mit einem chronischen Medikamentenbedarf. Das hat zur Folge, dass deren Zahl zuletzt deutlich gesunken ist: Während DocMorris Ende Juni 2022 noch 11,5 Millionen aktive Kunden auswies, waren es Ende März 2023 nur noch 9,5 Millionen und Ende Juni lediglich 9 Millionen aktive Kunden.

DocMorris weist darauf hin, im zweiten Quartal 2023 „signifikante Verbesserungen“ im Webshop und der App vorgenommen zu haben. Das Unternehmen erwarte dadurch eine Steigerung der Kundenqualität und „höhere Konversionsraten“. Zudem habe DocMorris das „Kern-Apothekenangebot“ ausgebaut.

Ausblick: Umsatzwachstum, Ergebnis weiter negativ

Ziel von DocMorris ist es nach eigenen Angaben, „die nachhaltige Basis für die Profitabilität und künftiges Umsatzwachstum weiter zu festigen“. Unabhängig von der Hochlaufgeschwindigkeit des elektronischen Rezepts bestätige das Management seine im März kommunizierten Ziele für 2023: Diese beinhalten eine Rückkehr zu Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr nach „Straffung der Kundenbasis“. Für das Gesamtjahr werde ein Rückgang des Außenumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich in Lokalwährung.

Das bereinigte Ebitda soll am Jahresende -20 Millionen bis -40 Millionen Franken betragen, wird also weiterhin deutlich negativ ausfallen. Die Investitionen sollen sich auf 30 bis 40 Millionen Franken belaufen. Zudem erwarte DocMorris für 2024 ohne Berücksichtigung des E-Rezepts einen Break-even beim bereinigten Ebitda, also ein Ergebnis um die Nulllinie. Mittelfristig werde weiterhin eine bereinigte Ebitda-Zielmarge von acht Prozent anvisiert.

Vergleich zu Redcare Pharmacy

Insgesamt tut sich DocMorris damit im Vergleich zu seinem unmittelbaren Konkurrenten Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke Europe) wesentlich schwerer, wirtschaftlich auf eine solide Basis zu kommen. Bei Redcare Pharmacy zeigen Kennziffern wie Umsatz, Ergebnis und Nutzerzahlen klar nach oben und liegen bis auf das Ergebnis im positiven Bereich. Zudem ist das Unternehmen erheblich internationaler aufgestellt als DocMorris.