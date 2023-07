Seit dem 1. Juli können Patienten in Deutschland ihr E-Rezept über die elektronische Versichertenkarte (eGK) einlösen. Diese Funktion gefällt den deutschen Vor-Ort-Apotheken, schließlich lässt sich die Karte, die die Versicherten so selbstverständlich im Portemonnaie tragen, nicht bei den großen EU-Versendern in ein Terminal stecken. Ganz anders sehen es DocMorris und Shop Apotheke, die beiden niederländischen Platzhirsche. Sie warten schon lange auf den Durchbruch beim E-Rezept – endlich wollen sie mit seiner Hilfe auch den Rx-Markt erobern. Zumal ihnen seit Ende 2020 verboten ist, gesetzlich Versicherten auf verschreibungspflichtige Arzneimittel Rabatte zu gewähren.

Nun wird ihnen das Warten offenbar zu bunt. In einer Pressemitteilung vom gestrigen Donnerstag beklagt sich DocMorris über die bisherigen Einlösewege für das E-Rezept. Bei der eGK sind sie außen vor, um ein E-Rezept bei einem Online-Versandhändler volldigital einzulösen, braucht es die E-Rezept-App der Gematik mit PIN und Kontaktlosfunktion (NFC). „Die Downloadzahlen der App lassen darauf schließen, dass diese Option nur von sehr wenigen Versicherten genutzt werden wird“, konstatiert DocMorris.

Deshalb sieht sich das Unternehmen „strukturell benachteiligt“. Denn „wir haben in unser pharmazeutisches Fachpersonal und Know-how sowie unsere Technologie und Infrastruktur investiert, um auf Basis der gesetzlichen Vorgaben fürs E-Rezept bereit zu sein“, erklärt Konzernchef Walter Hess.