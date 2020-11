BPhD: Studium für patientenorientierte Pharmazie verlängern

Der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) veröffentlichte in den vergangenen Jahren mehrere Forderungen im Zusammenhang mit der Novellierung der Approbationsordnung. In dem am Sonntag verabschiedeten Positionspapier trug der BPhD diese Forderungen zusammen, um damit in die Verhandlungen gehen zu können. Die Autoren betonen, dass sie mit dem Tempo der Entwicklungen unzufrieden sind. Sie müssten feststellen, dass sich auf diesem Gebiet trotz diverser Veröffentlichungen nur wenig verändert habe.