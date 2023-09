Nachwuchs und Ausbildung – wenig Diskussionsfreude

„Stärkung der Famulatur und dadurch der öffentlichen Apotheke“ so der Titel dieses Antrags der Landesapothekerkammer Thüringen. Im Rahmen der Novellierung der Approbationsordnung sollte an der Dauer der Famulatur festgehalten werden, eine Kürzung, wie im Positionspapier des Runden Tisches vorgesehen, schränke den Praxisbezug ein. Außerdem sollte es den Studierenden ermöglicht werden, die Famulatur in einer Apotheke bereits vor dem Studium zu absolvieren, was eine Entlastung des Studienplans wäre. Sinn des Antrags der LAK Thüringen war es u. a. auch, mit der Famulatur vor dem Studium potenziellen Nachwuchs für die Apotheke und fürs Pharmaziestudium zu begeistern, auch im Sinne der Nachwuchsgewinnung. Gut gedacht, gut gemeint. Da kommen bei älteren Pharmazeutinnen und Pharmazeuten Erinnerungen an das zweijährige Praktikum auf, das bis Anfang der 70er Jahre vor dem Pharmaziestudium in einer Apotheke absolviert werden musste und bei vielen die Begeisterung für die Pharmazie, für die Apotheke weckte. Aber, so gut der Antrag auch war – er wurde abgelehnt. Man wolle das Positionspapier nicht neu aufrollen oder gar gefährden. Einerseits verständlich, aber die guten Ideen sollten nicht in Vergessenheit geraten – vielleicht lassen sie sich im Prozess der weiteren Novellierung einbringen.