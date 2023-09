Rekordfrust bei den Apothekern

Wie ist die Stimmung in der Apothekerschaft? Wie sind die Erwartungen der Apothekenleiter:innen für ihre Branche und für sie persönlich? Was ärgert und was motiviert sie? Und wie sieht es gerade jetzt aus, da die Ampel-Regierung in die Halbzeit gegangen ist? Antworten gibt der aktuelle Apothekenklima-Index. Seit 2016 lässt die ABDA hierfür Inhaberinnen und Inhabern von öffentlichen Apotheken befragen. Die diesjährigen Ergebnisse der im Juli und August unter rund 500 Personen durchgeführten Umfrage stellte ABDA-Präsidentin Gabriel Regina Overwiening am Dienstag in Düsseldorf vor – bevor am morgigen Mittwoch der Deutsche Apothekertag beginnt.

Kostendruck schlägt sich auch auf Personalplanung nieder

Ein Dauerbrenner für Apotheken ist das Thema Personal – und schon hier gab es Antworten, die Overwiening nachdenklich stimmen. Auf die Frage, ob in den nächsten zwei bis drei Jahren Einstellungen von pharmazeutischem Personal geplant sind, sagten nämlich 60 Prozent der Befragten, dass sie dies tun. Das Bemerkenswerte daran ist: 2022 sagten das noch 71,2 Prozent – der Wert ist also stark zurückgegangen. Zudem: 14,2 Prozent der Inhaberinnen und Inhaber erklärten, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren pharmazeutisches Personal entlassen werde – das wiederum ist ein neuer Höchstwert, 2022 sagten dies nur 5,4 Prozent. „Das Zusammenkommen von weniger geplanten Einstellungen und mehr geplanten Entlassungen ist aus meiner Sicht nicht anders zu interpretieren, als dass der betriebswirtschaftliche Kostendruck massiv gestiegen ist“, so Overwiening. Denn klar sei: Eigentlich brauchen die Apotheken mehr Personal – doch viele könnten sich dieses aufgrund des Kostendrucks nicht mehr leisten.

Kaum ernsthafte Hoffnung auf Nachfolger:innen

Pessimistische Höchstwerte gibt es auch bei der Erwartungshaltung mit Blick auf die Bewerber:innen: 40,4 Prozent der Befragten sagen, sie rechnen bei der Ausschreibung einer offenen Stelle für eine:n Approbierten mit keiner einzigen Bewerbung. Vor zwei Jahren im Jahr 2021 waren das nur 25,8 Prozent. Bei ausgeschriebenen PTA-Stellen rechnen 27,2 Prozent mit keiner Bewerbung (2021: 17,4 Prozent). Dass sich auch keine PKA bei ihnen bewerben würden, sagen 28,2 Prozent der Befragten (2021: 18,2 Prozent). Ganz besonders schmerzhaft ist für Overwiening, dass es auch bei der Suche nach einem Nachfolger nicht besser aussieht. Von den Inhaberinnen und Inhabern, die ihre Apotheke aus Alters- oder anderen Gründen in den nächsten zwei bis drei Jahren abgeben wollen, glaubt kaum noch jemand, dass sich wenigstens ein ernsthafter Nachfolger oder eine ernsthafte Nachfolgerin bei ihnen vorstellt: 27,8 Prozent gehen davon aus, dass sich überhaupt niemand meldet. Knapp ebenso viele rechnen mit eine:r Bewerber:in.