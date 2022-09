Zum ersten Mal seit 2019 findet der Deutsche Apothekertag wieder vollständig in Präsenz statt. Dazu haben auch die Apothekerinnen und Apotheker durch ihren Einsatz in der Pandemie beigetragen. Darauf wies die ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening zu Beginn der Pressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2022 in München dankend hin. In der Pandemie hätten sich die Apotheker als verlässlich, kreativ und lösungsorientiert erwiesen.